Gottesdienst mit Märchenspiel

Köpenick. Die Evangelische Stadtkirchengemeinde Köpenick lädt am 22. Oktober unter dem Motto „Andacht anders“ zu einem ungewöhnlichen Gottesdienst mit Märchenaufführung und Musik ein. Die Gruppe „Eibenklang“ und Pfarrerin Marit von Homeyer erzählen das Märchen „Gevatter Tod“, dazu gibt es Gedanken zur psychologischen Auslegung des Märchens durch Eugen Drewermann. Für die musikalische Begleitung kommen historische Blasinstrumente und die Drehleier zum Einsatz. Beginn des Gottesdiensts in der Werner-Sylten-Kapelle in der Rudower Straße 23 (am Friedhof) ist um 14 Uhr. RD