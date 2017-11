Kunstaktion im Volkspark

Berlin: Volkspark Köpenick |

Köpenick. Am 27. November starten Schüler des Emmy-Noether-Gymnasiums im Volkspark Köpenick eine ungewöhnliche Kunstaktion. Sie haben orangefarbige Fuchsskulpturen gebastelt, die auf der Wiese aufgestellt werden. Inspiriert wurden die Zehntklässler durch die Aktionen des Künstlerpaars Christo und Jeanne-Claude. Mit ihren kleinen Kunstwerken wollen sie Farbtupfer in die dunkle und graue Jahreszeit bringen. Die Aktion „Füchse im Park“ ist eine Woche lang zu sehen. Los geht es am 27. November um 13.30 Uhr auf der Rasenfläche gegenüber vom Allende-Center. RD