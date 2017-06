Maritime Klänge und Bootstouren

Köpenick. Am 17. Juni lädt die Marinekameradschaft Köpenick zum Hafenfest ein. Von 10 bis 23 Uhr geht es rund um den alten Tonnenhof an der Langen Brücke maritim her. Tauchsportler aus Erkner zeigen ihr Können. Mit der Barkasse „Berlin“ können Besucher gegen eine Spende zu kurzen Rundfahrten um die Altstadt in See stechen. Als Gäste haben sich eine Dienstbarkasse der Bundesmarine und Wasserretter angemeldet. Für Unterhaltung sorgt ab 11 Uhr der Shantychor Köpenick. RD