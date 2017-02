Blick hinter Eiserne Kulissen

Oberschöneweide.

Am 18. und 21. Februar haben Besucher die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Stadions An der Alten Försterei zu werfen. Gezeigt werden sonst nicht öffentlich zugängliche Bereiche. Durch den Spielertunnel geht es auf den Rasen der „Eisernen“. Gezeigt werden auch der Tunnel of Fame, das Stadionbauerdenkmal, die Gästekabinen sowie die Bereiche für Presse und VIP. Die Tickets zu elf, ermäßigt neun Euro – Kinder bis sechs Jahre haben freien Zutritt – gibt es unter www.union-zeughaus.de , Restkarten vor Ort. Start ist am 18. Februar um 13 Uhr und am 21. Februar um 18 Uhr vor dem Union-Zeughaus an der Tribüne.