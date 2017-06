Blick hinter Stadionkulissen

Oberschöneweide.

Regelmäßig besteht die Möglichkeit, bei Sonderführungen hinter die Kulissen des Union-Stadions an der alten Försterei, An der Wuhlheide 263, zu blicken. Besucher kommen auch in Bereiche, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Die nächste Führung findet am 9. Juli um 13 Uhr statt. Tickets zu neun, ermäßigt sieben Euro gibt es in den Union-Verkaufsstellen am Stadion und in der Bahnhofstraße 23-25. Onlinetickets können unter www.union-zeughaus.de erworben werden.