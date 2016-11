Volleyballdamen anfeuern

Köpenick.

Die Ladies in Black Aachen sind der nächste Heimspielgegner der KSC-Schmetterlinge. Am 26. November wird in der Sporthalle an der Hämmerlingstraße 80 am S-Bahnhof Köpenick um 19 Uhr das Spiel in der 1. Volleyball-Bundesliga angepfiffen. Die Frauen vom Köpenicker SC und Trainer Manuel Rieke wollen nach den letzten Niederlagen gegen favorisierte Teams endlich wieder einmal Siegerluft schnuppern und brennen auf Wiedergutmachung. "Aachen ist ein schwerer Gegner, aber zu packen, wenn wir unsere gute Leistung aus dem Lokalderby gegen Potsdam wiederholen", so Rieke. Karten zu elf, ermäßigt 6,50 bis acht Euro unter www.k-sc.de/tickets . Besucher können mit dem Codewort "Baggerkarte" jedoch an der Abendkasse zwei Eintrittskarten zum Preis von einer erwerben.