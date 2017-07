Reden über Dragonerareal

Berlin: Christuskirche |

Kreuzberg. Am Dienstag, 18. Juli, findet in der Christuskirche, Hornstraße 7/8, die Auftaktveranstaltung für die künftige Entwicklung des sogenannten Dragonerareals statt. Von 18 bis 20.30 Uhr gibt es einen Rückblick sowie die Ergebnisse der bisherigen vorbereitenden Untersuchungen. Außerdem stellen sich die verschiedenen Akteure wie Initiativen oder die Gewerbetreibenden auf dem Gelände vor und es wird das weitere Verfahren besprochen. Bereits ab 16.30 Uhr besteht die Möglichkeit zu einem Rundgang über das Gelände. Treffpunkt ist an der LPG, Mehringdamm 20-30. Die Veranstaltung wird von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zusammen mit dem Bezirksamt ausgerichtet. tf