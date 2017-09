Berlin: Kiezstube |

Kreuzberg. "Mehringplatz 2020" lautet der Titel einer Bürgerversammlung am Donnerstag, 21. September, in der Kiezstube am Mehringplatz 7. Sie soll darüber informieren, wohin es mit der Gegend in den kommenden Jahren gehen soll. Gesprächspartner sind Kiezakteure und geladene Gäste. Die Veranstaltung ist gleichzeitig der Startschuss zur Wahl des neuen Quartiersrats und der Aktionsfondsjury. Sie beginnt um 18.30 Uhr. tf