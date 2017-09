Anmelden für Bücherbabys

Kreuzberg.

In der Amerika-Gedenkbibliothek, Blücherplatz 1, startet am 10. Oktober ein weiterer Kurs "Bücherbabys". Bei fünf Terminen, jeweils am Dienstag ab 9.45 Uhr, wird mit Kleinkindern zwischen null und drei Jahren und ihren Eltern gesungen, gespielt und natürlich Bücher angeschaut. Bei jeder Veranstaltung geht es um ein bestimmtes Thema. Die Teilnahme ist kostenlos, es ist aber eine vorherige Anmeldung notwendig: jubi@zlb.de . Möglich ist auch nur, den gesamten Kurs zu buchen und nicht einzelne Tage. Weitere Bücherbabys-Angebote beginnen am 14. November sowie am 9. Januar und 6. Februar.