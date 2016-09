Ausstellung verlängert

Berlin: Galerie im Spreeraum |

Kreuzberg. Die Fotoausstellung "Unser Laden, unser Leben – Bizim Kiez" ist bis zum 30. Oktober verlängert worden. Sie ist weiter täglich von 10 bis 19 Uhr in der Galerie im Spreeraum, May-Ayim-Ufer 9, zu sehen. Ursprünglich sollte die Schau am 11. September beendet werden. Die Bilder der Fotografin Anna Maria Rippl zeigen den Kampf um den Erhalt des Lebensmittelladens Bizim Bakkal in der Wrangelstraße und die Veränderungen in diesem Quartier, wo auch andere Gewerbetreibende von Mieterhöhungen und Auszug bedroht sind. tf