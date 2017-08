Berufskurs für Migrantinnen

Berlin: FrauenComputerZentrumBerlin |

Kreuzberg. Das FrauenComputerZentrumBerlin informiert am 30. August und 6. September um 10 Uhr über sein Angebot "Berufliche Orientierung und berufsbezogenes Deutsch für Migrantinnen". Der Kurs beginnt am 18. September und dauert bis 15. Dezember. Er vermittelt IT- und Sprachkenntnisse, Bewerbungstraining und gibt einen Überblick über verschiedene Berufe. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen bei Dr. Jutta Franzen, 61 79 70 21, E-Mail: franzen@fczb.de. tf