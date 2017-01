Bibliotheken digital

Berlin: Amerika-Gedenkbibliothek |

Kreuzberg. Bis 9. Februar informiert die Amerika-Gedenkbibliothek, Blücherplatz 1, in einem Themenraum über die digitalen Angebote der Berliner öffentlichen Bibliotheken. Unter anderem gibt es Informationsmaterial sowie Endgeräte zum Ausprobieren. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 21, sonnabends von 10 bis 19 Uhr. Außerdem finden spezielle Workshops statt. Am 19. Januar geht es um Bücher, die digital gelesen werden können, am 26. Januar um Zeitungen. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. tf