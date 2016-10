Eigene Spiele entwickeln

Kreuzberg.

Während der Herbstferien bietet die Amerika-Gedenkbibliothek, Blücherplatz 1, Veranstaltungen und Aktivitäten für Kinder und Jugendliche an, zum Beispiel am 17. und 18. Oktober den Workshop "Game Dev Kids". Teilnehmer zwischen zehn und 18 Jahren haben die Möglichkeit, ein eigenes Spiel zu kreieren. Am 20. und 21. Oktober geht es um das Programmieren von PC-Spielen. Mitmachen können Kinder ab neun Jahren. Die Termine sind jeweils zwischen 10 und 14 Uhr, Anmeldung unter jubi@zlb.de. Für Kinder ab vier Jahren gibt es am 20. und 27. Oktober ab 16 Uhr Ferienspaß mit Basteln und Vorlesen. Alle Angebote sind kostenlos. Weitere Informationen finden sich unter www.zlb.de/kijubi