Freier Eintritt am Museumstag

Berlin: Deutsches Technikmuseum |

Kreuzberg. Anlässlich des Internationalen Museumstags am Sonntag, 21. Mai, laden das Deutsche Technikmuseum sowie das Science Center Spectrum zu Führungen, Mitmachaktionen und weiteren Veranstaltungen ein und das alles bei freiem Eintritt. Zu Programm gehören zum Beispiel eine Entdeckungstour für Familien, Vorführungen von Modellschiffen auf dem Museumsteich und des Eisenbahnmodells Anhalter Bahnhof, Experimente mit flüssigem Stickstoff und Auftritte des humanoiden Roboters "Nao" in der Ausstellung "Das Netz". Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr. Der Eingang des Technikmuseums befindet sich in der Trebbiner Straße 9, das Science Center Spectrum ist über den Eingang zur Ladestraße an der Möckernstraße zu erreichen. tf