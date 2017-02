Berlin: Regenbogenfabrik |

Kreuzberg. Yaelle Dorison arbeitet als Zirkustrainerin in Dresden. Zu diesem Metier kam sie während ihres Kunststudiums in Paris. Bilder, Collagen und Fotografien spielen auch bei ihren Zirkusangeboten eine Rolle. Einige ihrer Werke sind bis 22. März in einer Ausstellung im Café der Regenbogenfabrik, Lausitzer Straße 22, zu sehen. Geöffnet ist montags von 13 bis 19, an allen anderen Tagen von 10 bis 19 Uhr. tf