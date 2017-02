Berlin: Amerika-Gedenkbibliothek |

Kreuzberg. Zeitgenössische, literarische oder historische Berichte, Ziele in Deutschland, Europa und der Welt oder Tipps, wie man mit wenig oder sogar ohne Geld unterwegs sein kann – das und noch mehr bietet der Themenraum Reisen, der bis 16. März in der Amerika-Gedenkbibliothek, Blücherplatz 1, eingerichtet ist. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 21, sonnabends, 10 bis 19 Uhr. Das Angebot entstand in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Warschau und der Internationalen Tourismusbörse (ITB). tf