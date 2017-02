Asymetrische Kommunikation: Thikwas neues Stück

Kreuzberg. Was passiert, wenn sich Menschen nicht nur in Worten, sondern auch durch Musik, tanzend oder in Form von Gebärdensprache mitteilen?

Darum geht es bei der neuen Produktion "Schweigen Impossible" des Integrationstheaters Thikwa, die am 15. Februar in der Fidicinstraße 40 Premiere hat.Angekündigt wird eine "Performance der asymetrischen Kommunikation." Ob sie am Ende eher einen Versuch über alle Möglichkeiten des (Miss)Verständnisses oder ein versöhnliches Miteinander ergeben, erfahren die Besucher auch bei weiteren Vorstellungen vom 16. bis 18. sowie vom 22. bis 25. Februar. Beginn ist immer um 20 Uhr. Karten zum Preis von 16, ermäßigt zehn Euro können unter61 20 26 20 (Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr) sowie über die Ticket-Hotline01806 70 07 33 (20 Cent aus dem Festnetz, 60 Cent bei Mobilfunk) reserviert werden. Weitere Informationen finden sich unter www.thikwa.de