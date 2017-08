Außerirdisch: Neue Thikwa-Premiere

Kreuzberg. Was passiert, wenn Außerirdische auf der Erde landen?

Mit dieser Frage beschäftigt sich das Integrationstheater Thikwa in seiner neuen Produktion "Dave", die am 30. August Premiere hat.Angelehnt an surrealistische Arthouse-Filme geht es bei der Inszenierung um Themen wie Fremdheit, Ausgrenzen und Annähern und das alles nicht selten komisch überdreht.Weitere Vorstellungen gibt es von 31. August bis 2. September sowie 6. bis 9. September. Beginn ist um 20 Uhr im Theater in der Fidicinstraße 40. Die Karten kosten 16, ermäßigt zehn Euro. Reservierung unter6120 26 20.