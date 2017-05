Ausstellung zu Genuss

Kreuzberg.

"Kann man Genuss kaufen?" lautet der Titel einer Ausstellung, die am Freitag, 19. Mai, im Projektraum der Künstlervereinigung Group Global 3000 (GG3000) am Leuschnerdamm 19 eröffnet wird. In Fotos, Videos, Objekten, Installationen und Performance geht es unter anderem um die Frage, was Genuss ausmacht und wie es dabei mit dem Thema Nachhaltigkeit aussieht. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Geöffnet ist bis 30. Juni, freitags von 17 bis 20 Uhr. Am 2. und 16. Juni gibt es jeweils um 19 Uhr ein Künstlergespräch beziehungsweise einen Vortrag. Weiteres unter www.groupglobal3000.de