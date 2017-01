Berlin.

Vom 12. bis 18. Januar findet in Berlin das Kurzfilmfestival "British Shorts" statt. In fünf Kinos der Stadt werden Werke von der Insel gezeigt. Zentrum ist das Sputnik am Südstern, Hasenheide 54, aber auch das Kino Zukunft, Laskerstraße 5, sowie Filmtheater in Mitte und Wedding sind Teil der Veranstaltung. Alle Filme, Eintrittspreise sowie weitere Informationen finden sich unter www.britishshorts.de