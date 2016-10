Fesche Buben: Die Jungs von voXXclub kommen am 16. November 2016 nach Berlin

Neukölln. Längst haben sich die Jungs des voXXclub ihren Platz in der Musikszene erobert. Ihre ganz eigene, fröhliche und verrückt-bodenständige Art Musik zu machen lässt sich in keine Schublade pressen und begeistert seit ihrem Durchbruch mit dem Wiesn-Hit „Rock Mi“ alle Altersklassen.

Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen und unter www.eventim.de

Möchten Sie Karten gewinnen?

VolxxPop, oder Volxxmusik mit anarchischem Gesangsstyle und jungen Arrangements trifft es am besten, braucht man denn eine Definition. Es ist cool und angesagt, diese Volksmusik mit Beats, Pop und Hip-Hop, mit Tuba und Akkordeon und Polka – mal rockig, mal poppig, mal rappig, mal wild, mal lässig, mal cool, mal Vollgas, mal ganz still: immer aber mit jeder Menge Spaß und Tanzen. Und das, was sie da auf der Bühne abliefern, ist hochprofessionell, denn alle fünf voXXclubber sind stimmlich und tänzerisch ausgebildet.Sympathisch und gegen die Konvention gebügelt, sind Michi, Christian, Flo, Bini und Stefan auf ihrer zweiten Solotour und machen mit der "Geiles Himmelblau"-Tour am 16. November, 20 Uhr Station in Huxley’s Neuer Welt an der Hasenheide 107.Unter allen Teilnehmern werden dreimal zwei Karten verlost.