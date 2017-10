Geschichte eines Cellos

Berlin: Heilig-Kreuz-Kirche |

Kreuzberg. Konzert, Performance und Lesung sind die Bestandteile einer Aufführung am Sonnabend, 4. November, in der Heilig-Kreuz-Kirche, Zossener Straße 65. Unter dem Titel "Die Geschichte des Cellos, das Auschwitz überlebt hat", erzählt der Künstler Gerhard Hoffmann die Geschichte eines jungen Musikers, der in das Vernichtungslager deportiert wird. Er wird unterstützt von Instrumentalisten, einem Sänger, DJ sowie einem Breakdancer. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro. tf