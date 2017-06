Hoffest in der Schokofabrik

Einweihungsfeier der Frauen*-Info-Börse & des Eingangsbereichs der Mariannenstr. 6 am 27.06.201



Die Genossinnenschaft hat renoviert und unseren Eingangsbereich neu gestaltet. Über Informationstafeln werden nun die Angebote in unseren Häusern kommuniziert und es gibt einen offenen Kommunikationsbereich - die "Frauen*-Info-Börse", die Akteur*innen und Bewohner*innen des Kiezes nutzen können, um ihre Veranstaltungen, Anliegen etc. bekannt zu machen. Im Rahmen der Einweihungsfeier wird zudem das Eingangstor durch Künstlerinnen bemalt.



Zum Programm:

Ab 9 Uhr werden Künstlerinnen damit beginnen das Tor zu bemalen.

Von 17 - 19 Uhr wird die Frauen*-Info-Börse offiziell eingeweiht. Es gibt die Möglichkeit an einer Führung durch die Vereinsräume teilzunehmen, ein Glas Sekt oder Orangensaft zu trinken, sich auszutauschen und einem Konzert zu lauschen.

Wir selbst werden ab dem Morgen vor Ort sein. Ihr seid dazu eingeladen jederzeit vorbei zu kommen.



Wir freuen uns auf euch!