Italienische Kultur

Kreuzberg.

Im Kühlhaus Berlin, Luckenwalder Straße 3, findet vom 1. bis 3. September das dritte Coffi Festival statt. Es präsentiert Kunst und Kultur aus Italien in Form von Ausstellungen, Performances, Theater, Tanz, Filmen, Konzerten und Workshops. Los geht es am Freitag um 18.30 Uhr, danach folgt als erstes Highlight der Auftritt des Siciliano Contemporary Balletts. Die Karten kosten an diesem Abend 15 Euro. Am Sonnabend und Sonntag ist jeweils von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Das Tagesticket gibt es zum Preis von zehn Euro, den Festivalpass für das gesamte Wochenende für 25 Euro. Alle Informationen zum Programm unter : www.coffi-festival.de