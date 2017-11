Kirche als Dancefloor

Berlin: Heilig-Kreuz-Kirche |

Kreuzberg. Im Rahmen des Dance Festivals Paris Berlin kommt es am Sonnabend, 11. November, zum sogenannten "World Crew Battle". Der Ort für diese besondere Tanzschlacht ist etwas außergewöhnlich. Sie findet von 15 bis 22 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche, Zossener Straße 65, statt. Das Motto der Veranstaltung passt aber gut zu diesem Ort. Es lautet: United for World Peace (Gemeinsam für den Weltfrieden). Während der Live-Show treten mehr als 100 Teilnehmer aus aller Welt zum Wettbewerb im Breaking, Popping, Looking und weiteren Urban Dance Styles an. Der Event sieht sich als Beispiel für den Kulturaustausch zwischen Paris und Berlin. Die Karten kosten 19,50 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse. tf