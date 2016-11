Kreuzberg.

Am Sonntag, 20. November, gibt es in der Taborkirche, Taborstraße 17, ein Konzert des "BerlinGuitarTrios". Es besteht aus deutschen und französischen Musikern, die an diesem Abend ihre neueste CD "Terra" vorstellen. Zum Programm der Gitarristen gehören Kompositionen von Vivaldi oder Debussy, ein für ihre Instrumente arrangiertes Klavierwerk und natürlich Flamenco. Beginn ist um 18 Uhr. Die Karten kosten 15, ermäßigt zehn Euro. Sie sind im Vorverkauf unter www.berlinguitartrio.com/tickets sowie an der Abendkasse erhältlich.