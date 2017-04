Kreuzberg.

Mit einer Ausstellung von Werken des Malers und Grafikers Helmut Weber von Wallau (1924-2015) wird in der Galerie Salon Halit Art, Kreuzbergstraße 72, an einen Vertreter der Kreuzberger Bohème der 1970er-Jahre erinnert. Die Vernissage findet am Donnerstag, 4. Mai, um 19 Uhr statt. Geöffnet ist danach bis 6. Juni, montags bis freitags von 16 bis 20, sonnabends von 13 bis 18 Uhr. Im Rahmen der Ausstellung gibt es am 11. Mai um 19 Uhr eine Lesung mit dem Schriftsteller Nepomuk Ullmann. Infos: www.halit-art.de