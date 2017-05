Lesung auf dem Friedhof

Berlin: Dreifaltigkeitsfriedhof |

Kreuzberg. Auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof am Mehringdamm 21 findet bis September ein Mal im Monat ein "Friedhofs-Salon" statt. Bei Lesungen geht es um Persönlichkeiten, die dort begraben sind. Beim nächsten Termin am Donnerstag, 25. Mai, steht die Schriftstellerin und Salonbetreiberin Rahel Varnhagen (1771-1833) im Mittelpunkt. Es liest Cilly Kugelmann, ehemalige Programmchefin des Jüdischen Museums. Beginn ist um 16, Ende um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, es werden aber Spenden erbeten. Der Salon ist am besten über den Eingang Ecke Baruther und Solmsstraße zu erreichen. Die nächsten Veranstaltungen sind am 29. Juni und 27. Juli. Sie werden vom Evangelischen Friedhofsverband Berlin-Stadtmitte, der Mendelssohn-Gesellschaft und der AG Friedhofsmuseum Berlin ausgerichtet. tf