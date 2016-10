OPEN MODEL CASTING 12.10.2016 - Bachelor-Graduate-Shows der ESMOD

Berlin: ESMOD |

Wer beim letzten open Modelcasting, welches ich hier auf Berliner-Woche-online veröffentlicht hatte, keine Zeit hatte oder nicht genommen wurde, aber auch wer ggf. gefallen gefunden hat, für denjenigen habe ich noch ein echtes Highlight für das auslaufende Jahr, was Fashion anbelangt.

Die ESMOD hatte in der Vergangenheit bereits viele bekannte Designer hervorgebracht, welche sich später in der Internationalen Modewelt wiederfanden.



Wer also gerne einen Blick in die Fashionwelt wagen möchte und die Mode, für eventuell demnächst bekannte Modedesigner, auf dem Catwalk vor Publikum und Presse tragen möchte, der sollte sich die nachstehenden Daten gut merken.



Wer männlich mindestens 180 cm groß ist und Konfektion 46-48 hat oder weiblich mindestens 170 cm groß ist und Konfektion 34-38 hat, der darf sich freuen und weiterlesen ;)



Das Casting findet am Mittwoch den 12.10.2016 ab 13 Uhr bis 18 Uhr in der Görlitzerstraße 51 in 10997 Berlin im Raum 106 statt.



Wer beim Casting Erfolg hatte, der sollte dann auch an folgenden tagen Zeit haben.



FITTING für die Männermodels 17.10.2016 von 13 -17 Uhr und für die Frauenmodels

18.10.2016 von 10 - 17 Uhr.



Selbstredend natürlich auch für die Bachelor-Graduate-Shows am 22.10.2016

im Loewe Saal in der Wiebestrasse 42-45 in 10553 Berlin.



Für den Aufwand den Ihr hattet, gibt es lt. der ESMOD 140€ für euch, vorausgesetzt Ihr seit an beiden Tagen präsent 17.10. + 22.10.2016



Wer meinen Text hier ggf. nicht versteht, aus welchen Gründen auch immer, der darf auch hier nachfragen: show@esmod.de Tel.:030 322 96 16 83 dort wird auch Englisch und Französisch gesprochen.



Ich werde dann ggf. auch von den Shows am 22.10.2016 hier bei Berliner-Woche-online berichten.



Text: ah