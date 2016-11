Salon Halit an neuem Ort

Berlin: Salon Halit Art |

Kreuzberg. Der Maler Hulusi Halit eröffnet nach zweijähriger Pause am Freitag, 11. November, seinen neuen Salon in der Kreuzbergstraße 72. Wie bereits in seinen früheren Räumen in der Solmsstraße wird es auch dort Ausstellungen und Veranstaltungen geben. Zum Auftakt zeigt der Hausherr ab 19.30 Uhr eigene Bilder aus zwei Jahrzehnten zum Thema Musik. Außerdem sind Arbeiten von Schülern seiner Mal- und Zeichengruppen sowie Fotografien aus dem Fundus von Elmar Kottmann zu sehen. Für die musikalische Begleitung sorgt das Duo Biwald mit Cello und Klavier. tf