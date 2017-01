Schicksal einer Sintifamilie

Berlin: W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums |

Kreuzberg. Die Autorin und Bürgerrechtlerin Anita Awosusi stellt am Donnerstag, 9. Februar, in der W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums, Fromet- und Moses-Mendelssohn-Platz, ihr Buch "Vater unser – Eine Sintifamilie erzählt" vor. Darin beschreibt sie die Lebensgeschichte ihres Vaters, des Musikers und Geigenbauers Hermann Weiß, seine Deportation und Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus, sowjetische Kriegsgefangenschaft und die Rückkehr in die Heimatstadt Karlsruhe. Zugleich reflektiert sie ihre eigene Entwicklung als Kind der Nachkriegszeit vor dem Hintergrund dieses Familienschicksals. Die Lesung mit anschließendem Gespräch beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. tf