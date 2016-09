SHANTYCLASH BERLIN

... und die Welt hält den Atem an, jedenfalls wir!

SHANTY CLASH BERLIN



Wann: 24.9.2016, 21.00 UHR



Wo: Clash, Gneisenaustrasse 2 a, 10961 Berlin-Kreuzberg



Eintritt: 10,- Euro



First BERLIN SHANTY CLASH ever. Proletarische Hymnen der See rausgehauen von den Heldinnen und Helden der Shanty-Szene Europas. ...mitsingen, mitgrölen, mitweinen und einfach feiern!

Die crews kapern das CLASH!



Mit dabei:



- Shanty crew X-berg, 15 Sänger treten mit rauen Kehlen, großem Herz und großer Schnauze vor´s Mikrofon und auf die Bühne. Ungeniert wird gesungen: traditionell, punkig, rockig, getragen von Freude, Spaß, Wut und Melancholie.



- LES PIRATES, fünf selbstbewusste Frauen aus Frankreich singen a cappella traditionelle Songs aus der Zeit als französische Segelschiffe noch die Weltmeere kreuzten... in der Shanty-Szene die einzige reine Frauencrew!



- STORM WEATHER SHANTY CHOIR, 6 Norweger greifen zur Gitarre, Geige und Bass und vitalisieren die Shanties mit ROCK´n ROLL. Sturm für die Ohren!



... und am Schluss tanzen alle auf den Tischen.