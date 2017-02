Theater über Kotti im Ballhaus

Kreuzberg. "Kotti is Burning" heißt eine Aufführung am Freitag, 24. Februar, im Ballhaus Naunynstraße. Darin beschäftigen sich sogenannte postmigrantische Jugendliche aus dem Projekt "akademie der autodidakten" mit der Situation am Kottbusser Tor, ihren Ursachen und Folgen. Auch die mediale Darstellung, Stichwort Kriminalität, spielt eine Rolle. Beginn der Vorstellung in der Naunynstraße 27 ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. tf