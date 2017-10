Berlin: Passionskirche Kreuzberg |

Kreuzberg. Der Pianist Dirk Maassen gastiert am Sonnabend, 4. November, in der Passionskirche am Marheinekeplatz 1. Er gilt als wichtiger Vertreter der sogenannten Neo Klassik, worunter vor allem die Verbindung verschiedener musikalischer Genres und Epochen zu verstehen ist. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 25,30 Euro, im Vorverkauf zuzüglich Gebühren. tf