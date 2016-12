Weihnachtskonzert des Unichores

Am 10. Dezember 2016 um 20 Uhr wird der Chor der Humboldt-Universität zu Berlin sein Weihnachtskonzert in der Berliner Emmauskirche am Lausitzer Platz in Kreuzberg singen. Unter der Leitung von Carsten Schultze erklingen Motetten und Liedsätze von Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Anton Bruckner, Robin Gritton, Helge Jung u. a. sowie Bearbeitungen bekannter Weihnachtslieder und Spirituals. Der Chor besteht aus Studierenden und Absolventen der Humboldt-Univeristät und feierte 2015 sein 40jähriges Jubiläum.