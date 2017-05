Der Kotti wird sauber

Berlin: Mietergarten |

Kreuzberg. Am Sonntag, 14. Mai, gibt es am Kottbusser Tor eine Müllsammelaktion. Sie wird vom Verein Kotti Paten und der Umweltorganisation "50 shades of plastic" veranstaltet. Werkzeug wie Handschuhe, Greifzangen und Müllsäcke stellt die Berliner Stadtreinigung. Los geht es um 14 Uhr mit einer kurzen Einführung. Nach dem Aufräumen stehen gegen 15.45 Uhr ein plastikfreies Picknick und Spiele auf dem Programm. Außerdem wird der beste Müllsammler mit einem Umwelthelden-Oscar ausgezeichnet. Treffpunkt ist der Mietergarten vor der Reichenberger Straße 176. Jeder kann mitmachen, Kinder bitte in Begleitung von Erwachsenen. Die Aktion findet im Rahmen der europäischen Woche der Abfallvermeidung statt. tf