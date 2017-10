Berlin: Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg |

Friedrichshain-Kreuzberg. Der Beratungsbus des Berliner Arbeitslosenzentrums der evangelischen Kirche hält am 19. und 20. Oktober noch einmal in diesem Jahr vor dem Jobcenter in der Rudi-Dutschke-Straße 3. Experten beantworten dort Fragen zum Arbeitslosengeld II, überprüfen Bescheide und geben Auskunft über Rechtsmittel. Das passiert an beiden Tagen von 8 bis 13 Uhr. tf