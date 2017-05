Maifest mit Fotowettbewerb

Berlin: Mehringplatz |

Kreuzberg. Am Sonnabend, 13. Mai, findet das Kiezfest auf dem Mehringplatz statt. Es wird in diesem Jahr zum ersten Mal von Anwohnerinnen und Anwohnern selbst organisiert. Von 16 bis 20 Uhr gibt es unter anderem ein Kulturprogramm mit Musik zum mitsingen. Teil der Veranstaltung ist außerdem der Fotowettbewerb "Dein Mehringplatz – Unser Mehringplatz". Gesucht werden Aufnahmen von Menschen, Gebäuden, Tieren oder Situationen rund um die Anlage. Die Fotos können schon in den Tagen vor dem Fest im Café MaDaMe, Mehringplatz 10, abgegeben oder am 13. Mai mitgebracht werden. tf