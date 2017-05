Berlin: Kapelle am Urban |

Kreuzberg. Die Kapelle am Urban, Grimmstraße 10, ist am Sonnabend, 20. Mai, der Berliner Treffpunkt für die Aktion "DrumSTRONG". Weltweit trommeln an diesem Tag Menschen gegen Krebs. Dabei kann jeder mitmachen, ob mit oder ohne Kenntnisse eines Schlaginstruments. Parallel dazu werden Spenden gesammelt. Sie gehen in Berlin an die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr. Getrommelt wird zwischen 19 und 20.30 Uhr. tf