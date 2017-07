Kicken für San Rafael

Berlin: Sportplatz Wiener Straße |

Kreuzberg. Am Sonnabend, 15. Juli, findet auf dem Sportplatz Wiener Straße 59 a-g im Görlitzer Park die 20. Copa San Rafael, ein Fußballturnier zu Ehren der Städtepartnerschaft zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und San Rafael del Sur in Nicaragua statt. Dabei treten zwölf Kiezmannschaften gegeneinander an. Die Einnahmen gehen an Projekte in der mittelamerikanischen Partnerstadt. Gespielt wird von 10 bis 17 Uhr. tf