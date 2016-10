Begegnungszone im Test

Berlin: Columbia Theater |

Kreuzberg. Zur geplanten Begegnungszone in der Bergmannstraße gibt es am Donnerstag, 3. November, eine weitere Informationsveranstaltung. Sie findet ab 19 Uhr im Columbia-Theater, Columbiadamm 9-11, statt. Thema ist vor allem die inzwischen vorgesehene Testphase. Wie berichtet, gibt es die Idee, mögliche Veränderungen erst einmal mit temporären Modulen aufzuzeigen, die später auch wieder zurückgebaut werden könnten. Wie das genau funktionieren soll und welche Meinungen es dazu gibt, soll unter anderem an diesem Abend besprochen werden. tf