Heizkosten zu teuer?

Kreuzberg.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale lädt am Dienstag, 24. Oktober, zu einem Vortrag in den Checkpoint Energie, Rudi-Dutschke-Straße 17. Thema sind die Heizkosten. Warum für die Wärme in der eigenen Wohnung oft eine ganze Menge bezahlt werden muss, wird ebenso behandelt, wie Möglichkeiten eines sparsamen Verbrauchs oder Hinweise zum oft nur schwer nachvollziehbaren Zahlenwerk der Abrechnung. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Wegen der beschränkten Platzzahl wird aber bis 23. Oktober um vorherige Anmeldung unter25 80 01 50 oder per E-Mail an checkpoint@vzbv.de gebeten.