Messe Jobaktiv am 11. und 12. September 2017 am Gleisdreieck

Kreuzberg. Am 11. und 12. September präsentieren auf der Messe Jobaktiv 2017 mehr als 40 Berliner Unternehmen aus den verschiedensten Branchen ihre freien Arbeitsplätze.

Weitere Informationen auf www.jobaktiv-berlin.de

Ob auf dem Bau, in der Gastronomie, im öffentlichen Dienst, bei Logistikdienstleitern oder im Gesundheits- und Pflegebereich – es sind vielfältige Arbeitsangebote auf dieser Veranstaltung in der Station Berlin am Gleisdreieck vorhanden. Auf einer Job-Wall sind für die Besucher zudem noch weitere 600 Arbeitsstellen zugänglich. Auf der Messe gehören die Möglichkeiten für professionelle Bewerbungsfotos, eine Farb- und Stilberatung, der Check der Bewerbungsmappe ebenso zum Programm wie praxisnahe Vorträge. Workshops gibt es zu den Themen Weiterbildung, Berufs- und Wiedereinstieg sowie zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse und zu weiteren Karrieremöglichkeiten. Für Unterhaltung mit Live-Acts ist gesorgt. Die Messe ist an beiden Tagen geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.