Stammtisch im Museum

Friedrichshain-Kreuzberg.

Der nächste Stammtisch des Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmervereins findet am Donnerstag, 16. Februar, im Game Science Center, Besselstraße 14, statt. Los geht es um 18.30 Uhr mit einem Rundgang durch das Museum und seine Ausstellung über innovative Technologien und Spielideen für Gegenwart und Zukunft. Anmeldung unter42 01 07 05, per Fax an 4201 07 06 oder E-Mail an vorstand@fk-unternehmerverein.de