Was sind korrekte Klamotten?

Kreuzberg.

Wie erkennt der Kunde, ob Textilien möglichst nachhaltig und fair hergestellt wurden? Das ist unter anderem Thema bei einer Podiumsdiskussion am Montag, 26. Juni, im Friedrichshain-Kreuzberg Museum, Adalbertstraße 95a. Dabei geht es auch um die Frage, was hinter verschiedenen Gütesiegeln steckt und ob sie halten, was sie versprechen. Die Veranstaltung wird von der Steuerungsgruppe "Friedrichshain-Kreuzberg wird fair" zusammen mit dem Bezirksamt sowie "Supermarché" und der Christlichen Initiative Romero ausgerichtet. Beginn ist um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter helena.jansen@ba-fk.berlin.de