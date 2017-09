Wer noch keine Lehrstelle hat

Berlin: Station Berlin |

Kreuzberg. Am 13. und 14. September findet in der Station Berlin am Gleisdreieck, Luckenwalder Straße 4-6, die LastMinuteBörse für Ausbildungsplätze statt. Jugendliche, die aktuell noch keine Lehrstelle haben, treffen dort auf rund 50 Unternehmen, die Azubis suchen. Außerdem bieten Teams der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer Beratung und helfen bei der Vermittlung. Besucher sollten ihre Bewerbungsunterlagen mitbringen. Geöffnet ist die Börse am Mittwoch von 10 bis 17, Donnerstag, 10 bis 14 Uhr. tf