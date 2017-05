Berlin: Moviemento-Kino |

Kreuzberg. Die Steuerungsgruppe "Friedrichshain-Kreuzberg wird fair" zeigt am Dienstag, 16. Mai, im Moviemento-Kino, Kottbusser Damm 22, erneut den Film "The True Cost". Thema ist der wahre Preis für billige Mode, etwa in Form prekärer Arbeitsbedingungen oder Umweltverschmutzung. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Reservierung unter 692 47 85. tf