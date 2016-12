Englisch für Frauen

Lankwitz.

Frauen, die ihre Englischkenntnisse auffrischen wollen, sind in dem Englischkurs für alle Wiedereinsteigerinnen richtig. Der Kurs beginnt am Montag, 2. Januar, im Frauentreffpunkt Ratswaage, Charlottenstraße 64 und findet zehnmal statt. Sprechfertigkeiten werden aufgefrischt, Grundlagen der englischen Grammatik wiederholt sowie Hörverstehen und Schreiben geübt. Der Kurs wird von der Sprachtrainerin Marina Roncoroni geleitet und montags von 18.30 bis 20 Uhr angeboten. Die Teilnahme kostet 85 Euro, ermäßigt 65 Euro. Anmeldungen unter0160/97 02 05 10 oder per E-Mail an englishforyou@web.de