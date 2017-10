Grünflächenamt stellt Gärtnerberuf vor

Berlin: Ausbildungsgelände Grünflächenamt |

Steglitz-Zehlendorf. Das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks bildet auch ab September 2018 wieder junge Leute in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau aus. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich für das Duale Studium in der Fachrichtung Landschaftsbau und Grünflächenmanagement zu bewerben. Wer mehr über die Berufe erfahren möchte, kann sich am Donnerstag, 12. Oktober, 10-12 Uhr auf dem Ausbildungsgelände des Grünflächenamtes, Dillgestraße 1, informieren und Fragen klären. KaR