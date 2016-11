Berlin: Maria-Rimkus-Haus |

Lankwitz. Der Bariton Andrej Rostov gastiert am Dienstag, 15. November, 15 Uhr, im Maria-Rimkus-Haus, Gallwitzallee 53. Rostov singt alte Kanzonen, Arien und Madrigale in italienischer Sprache. Mit unvergesslichen Melodien im Barockstil und seiner beeindruckenden Stimme versetzt der Sänger sein Publikum in eine andere Welt. Der Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen kostet fünf Euro. Anmeldungen unter 76 68 38 62. KaR